“Ruote nella Storia”: raduno di auto d’epoca a Zuccarello

L’Automobile Club del Ponente Ligure ha scelto Zuccarello quale tappa del raduno di auto storiche “Ruote nella Storia”, organizzato dallo stesso Club, supportato da ACI Sport spa e nato dalla sinergia di ACI Storico con l’associazione I Borghi Più Belli d’Italia, che aggrega i Comuni all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI per valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani.

Data la caratteristica interprovinciale del territorio di competenza ci saranno due partenze, entro le 10 della mattina, una da Savona e l’altra da Imperia. L’arrivo a Zuccarello sarà intorno a mezzogiorno e a ridosso sarà effettuata una prova di precisione a bassa componente agonistica per diverse rilevazioni con pressostato (max 5) su percorso rettilineo per una lunghezza di circa 500 metri. Il pranzo nel borgo è previsto per le ore 13 – 13:30.

L’appuntamento sarà inserito nell’omonima trasmissione televisiva a cura di ACI Sport spa ed entrerà a far parte del libro fotografico annuale edito sempre da ACI Sport. Almeno il primo conduttore dell’equipaggio dovrà essere in possesso di tessera ACI Storico. I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver) e 2° livello (Driver A) dell’elenco dei conduttori prioritari (iniziale di stagione) non potranno partecipare alla prova pratica.

Sono ammesse tutte le vetture storiche immatricolate prima dell’1 gennaio 1991, autorizzate alla circolazione su strada aperta al traffico e i modelli inseriti nella Lista di Salvaguardia emanata da ACI Storico. In aggiunta ai modelli di cui sopra possono essere ammesse un massimo di 35 vetture immatricolate dopo il 31 dicembre 1990.

Le vetture con targa “prova” e le vetture in configurazione “corsa” non potranno partecipare agli eventi. Le iscrizioni sono da inviare all’Automobile Club tramite email e accompagnate da una tassa di iscrizione di € 100 (comprensiva di IVA; € 50 in caso di iscrizione senza accompagnatore) da versarsi a mezzo bonifico come descritto nel modulo di iscrizione online e saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma. A tutti i partecipanti sarà consegnata una targa ricordo.