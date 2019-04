“Run for Autism” – Quarta edizione

Sabato 20 aprile si svolgerà la quarta edizione di “Run for Autism”, la manifestazione sportiva organizzata dall’omonima associazione sportiva, presieduta da Nella Andronaco, con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Sport. Il programma prevede una corsa non competitiva sulla distanza di 8 km e una camminata di 3 km. L’evento sportivo è aperto a tutti. Il ritrovo è alle ore 14 presso il Giardino del Principe mentre alle 15 ci sarà la partenza.

La corsa attraverserà viale Libia, il ponte Romano, via delle Peschiere, la passeggiata a mare di Marina di Loano fino quasi al confine con Pietra Ligure. Da qui i corridori torneranno indietro fino alla Chiesa Madonna del Loreto, svolteranno sull’Aurelia e si dirigeranno verso il Monte Carmelo toccando Borgo Castello, via Piste e località Berbena per poi tornare indietro fino al Giardino del Principe.

Invece la camminata attraverserà via Doria fino ad arrivare a Palazzo Kursaal: da qui i partecipanti sfileranno sulla passeggiata a mare fino alla fine del molo Francheville e poi torneranno indietro.

Al termine un ristoro offerto dai partner della manifestazione. Anche quest’anno saranno premiati i primi assoluti e i primi di ciascuna categoria della corsa non competitiva. Ci saranno tantissimi premi a sorteggio per tutti i partecipanti.