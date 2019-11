Ruggero de I Timidi al The Tube

Andrea Sambucco nasce a Udine nel 1975 e dopo qualche apparizione a teatro, dal 2005 si dedica al mondo del cabaret ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il premio al Festival di Cabaret Cabawave nell’ambito della manifestazione Arezzo Wave Love Festival a luglio 2005 e il Premio della Critica al Festival Locomix di San Marino 2008. Nel 2007 realizza la sigla di Berto Lôf, versione in friulano del cartone di Lupo Alberto.

Nel 2008 fa il suo esordio in televisione nella trasmissione Central Station con lo sketch corso pratico: cabarettista in 5 minuti. Nel 2009 partecipa a Colorado Cafè e l’anno seguente passa a Zelig Off. Nel 2011 entra a far parte del cast di Zelig, portando in scena il personaggio del signor Maniaco. Negli anni ha partecipato anche alle trasmissioni Glob, Quelli che il calcio e Wikitaly e ha condotto il programma radiofonico Si salvi chi può di Radio Monte Carlo.

Nel 2013 crea il personaggio di Ruggero de I Timidi e pubblica su YouTube il suo singolo d’esordio, Timidamente io. La musica del brano e il nome d’arte sono ispirati alla scena musicale italiana anni sessanta, in aperto contrasto con il testo, che invece affronta in maniera demenziale il tema non propriamente “leggero” dello squirting. Il successo del brano è immediato e lo porta a dedicarsi completamente al nuovo personaggio, pubblicando numerosi singoli che mantengono lo stesso schema musica leggera/testo demenziale. Comincia anche a esibirsi dal vivo con il “Notte Romantica Tour” e il “Ruggero de I Timidi Christmas Show”. Nel 2014 partecipa al programma Tú sí que vales, classificandosi al terzo posto.

Il 24 febbraio 2015 pubblica il suo primo album come Ruggero de I Timidi, intitolato Frutto proibito, il quale entra al 12º posto nella classifica italiana di iTunes. Il disco contiene tre inediti e nuove registrazioni dei brani precedentemente pubblicati su YouTube. L’11 dicembre esce la raccolta Natale romantico con cover di famose canzoni natalizie e rivisitazioni di vecchi brani. Nel 2017 appare in un cameo nel film Si muore tutti democristiani de Il Terzo Segreto di Satira, suoi stretti collaboratori. È poi ospite fisso di 90 Special nell’edizione 2018.

Il 21 giugno pubblica il singolo La canzone dell’estate, in collaborazione con il tenore Maestro Ivo. Il 7 settembre esce il secondo album, Giovani emozioni, che omaggia la musica dei cantautori degli anni settanta, tra cui Franco Battiato, Francesco De Gregori e Ivan Graziani.[18] Al Lucca Comics 2018 presenta l’albo a fumetti Fumetti timidi, disegnato da Giuseppe Zironi e Stefano Conte, con copertina di Giorgio Cavazzano.

