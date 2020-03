Rosario “sincronizzato” per l’Italia contro il Coronavirus

In questo momento di emergenza sanitaria a causa della diffusione del nuovo Coronavirus la Diocesi di Savona Noli aderisce alla proposta della Chiesa Italiana per un momento di preghiera per tutta l’Italia.

Simbolicamente uniti giovedì 19 marzo, solennità di san Giuseppe, alle ore 21 le famiglie, i fedeli e le comunità religiose sono invitati a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce).

Inoltre alle finestre delle case si propone di esporre un drappo bianco o una candela accesa.