Rosario Palazzolo è “L’Ammazzatore” alle Officine Solimano

I Cattivi Maestri hanno una dipendenza, Rosario Palazzolo, e anche Palazzolo è dipendente dai Cattivi Maestri, perché nonostante i riconoscimenti che la critica nazionale e il pubblico teatrale gli danno (e il cinema, visto che è stato tra gli interpreti de “Il traditore” di Marco Bellocchio), trova sempre il tempo per loro. Così farà venerdì 14 e sabato 15 febbraio, tornando in scena ne “L’Ammazzatore” alle ore 20:45 alle Officine Solimano.

Ci sono uomini costretti a vivere una vita che non gli appartiene, per scelte che non hanno fatto, per idee che non condividono. Ernesto Scossa, il protagonista de L’ammazzatore, è uno di questi. Nato in una Palermo che non concede vie d’uscita, si trova a dover uccidere per mestiere, fino a quando la consapevolezza di una scelta non gli concederà un vago spiraglio di luce. E farà ciò che c’è da fare, costi quel che costi. Non è una storia di mafia, per niente, non lo è.

Un uomo racconta da un luogo che non viene dichiarato il suo ultimo anno di vita, lo racconta da morto, ci catapulta in un luogo realissimo, contingente, eppure quasi fantasmagorico, segnato da una cultura al ribasso, che propone speranze a ogni cantone, solo per il gusto di vederle sfiorire. Ernesto è un killer. Un uomo buono. Cattivissimo. Con una sensibilità molto spiccata. Un uomo che ha vissuto un’infanzia povera di prospettive, un’adolescenza infame, una giovinezza sonnolente e poi d’improvviso gagliarda, fino al giorno della sua morte.

Testo di Rosario Palazzolo con Salvatore Nocera e lo stesso Palazzolo per la regia di Giuseppe Cutino. Scena e costumi Daniela Cernigliaro, disegno luci Petra Trombini, aiuto regia Simona Sciarabba. Una produzione ACTI Teatri Indipendenti con la collaborazione di Teatro Biondo Palermo, Teatrino Controverso, T22 e M’Arte Movimenti d’Arte.

Biglietti: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)