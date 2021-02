Romilda Saggini e Paolo Ramagli presentano “Libri antichi tra Savona e Albenga”

Venerdì 19 febbraio alle ore 17 online Romilda Saggini e Paolo Ramagli presenteranno il loro volume “Libri antichi tra Savona e Albenga. Inventari cinquecenteschi e catalogazione dei fondi di due diocesi liguri”, risultato di un lungo e corposo lavoro (590 pagine) condotto negli archivi e nelle biblioteche diocesane e ideato e sostenuto dalla Fondazione Agostino De Mari di Savona.

In un periodo in cui la cultura fa fatica a sopravvivere la fondazione punta su un campo culturale estremamente particolare: il libro antico. Il progetto ha prodotto risultati concreti, in primis la compilazione dei cataloghi dei fondi antichi di quattro biblioteche. Inoltre la loro divulgazione dà a tutto il materiale visibilità e possibilità di essere conosciuto e studiato più agevolmente da chiunque ne sia interessato.

Tuttavia c’è di più: la scoperta del fondo dei libri del Convento San Giacomo, di cui alcuni molto importanti, per argomento, come il Ramusio, o perché appartenuti a personaggi famosi, come Gabriello Chiabrera, offre ai savonesi la possibilità di riscoprire una parte della loro storia sulla traccia di questi reperti. Inoltre nel 2017 presso la Pinacoteca Civica di Savona si è tenuta una mostra delle immagini di questi volumi, in parte restaurati, ora ospitata in maniera permanente nella biblioteca del campus universitario di Legino.

Il libro dei due autori non si limita dunque a presentare solo la schedatura dei fondi antichi delle due diocesi, Saggini ne studia la consistenza e la tipologia. Sorprendentemente i libri “humanitatis”, di argomento non religioso, superano ovunque quelli di tipo ecclesiastico: Cicerone e autori classici battono di gran lunga Padri della Chiesa e Bibbie!