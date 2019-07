Sabato 13 luglio dalle ore 18 in piazza Dante a Varazze il centro commerciale Corte di Mare in collaborazione con il Vespa Club presenta il Rock and Roll Motor Party, una festa all’insegna delle moto e della musica.

Saranno in esposizione le moto di Vespa Club Varazze, Vespa Club Nervi, Motorificio Varazze e Spritz Racer Savona. Selezione musicale con la speaker di Radio Skylab Dalida

Musica live con i The Walking Sweat e photo shooting con le ragazze di Miss Due Ruote Vintage.