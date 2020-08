Roccavignale tra le note esplosive dei Miki & The Red Rockets

A pochi passi dal mare, ai piedi del Castello medievale di Roccavignale, sorge l’area turistico sportiva dei Laghi del Dolmen, così chiamati per la presenza di una costruzione in pietra di cui ancora si studia la possibile origine megalitica. In quest’oasi di pace, venerdì 7 agosto dalle 21.15, le note rockeggianti dei Miki & The Red Rockets ci accompagneranno in questo concerto organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune, con la collaborazione artistica dell’associazione musicale Corelli di Savona.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”, giunta alla sua XXX edizione. Il rockabilly è genere musicale sviluppatosi nei primi anni cinquanta, una delle prime forme di rock & roll. Si potrebbe definire come una fusione tra bluegrass, country, boogie woogie e jazz. Originaria del sud degli Stati Uniti, era tra i generi più suonati dai musicisti bianchi. La musica rockabilly non solo mette di buon umore ma è un mix di energia ed esplosività. L’unione sonora di chitarre, batteria, contrabbasso, pianoforte e voce, non lascia nessuno indifferente.

La band propone un repertorio che comprende un po’ tutti i grandi protagonisti della scena rock and roll americana dei mitici anni 50′, da Elvis, a Jerry Lee Lewis, Eddie Cochram, Gene Vincent e Little Richard. Non mancano le suggestioni più Hilly-Billy, e western di Johnny Cash e qualche mirata digressione nel blues più marcatamente afroamericano.

La band, grazie all’evocativa e versatile voce di Michela Loprevite, non manca d’omaggiare anche artisti più moderni, della scena Rockabilly, come la bravissima vocalist Irlandese, Imelda May, permettendo alla band di spaziare tra i vari autori ed interpreti con grande disinvoltura, coniugando al contempo rigore stilistico con personalità e suono originale. Francesco Rebora, giovane talento tra i più promettenti della scena Blues e rock genovese, grazie ad un’attenta scelta dei suoni, caratterizza il sound riportando l’ascoltatore alle atmosfere sonore dei fifties.

Completano il line up della band Alberto Malnati, contrabbassista di fama internazionale soprattutto nel jazz e nella musica d’ autore ( ha collaborato con grandi jazzisti americani e con lo chansonnier Giorgio Conte) e John Dall’Asen, solido drummer della scena rock genovese.