Roberto Centazzo presenta “Il libretto rosso dei pensieri di Miao”

La rivoluzione per la realizzazione di una società “gattocomunista” comincerà da Bordighera venerdì 9 agosto: lo scrittore Roberto Centazzo, uno degli autori italiani più apprezzati e venduti, ha scelto infatti la cittadina imperiese per dare il via ad una serie di presentazioni che avranno come fine ultimo la raccolta di cibo per i gatti meno fortunati.

Come si può contribuire a realizzare questa rivoluzione? Semplicemente recandosi alle ore 21 a Villa Etelinda, che fu la residenza privata della regina Margherita di Savoia, dipinta più volte da Monet durante il suo soggiorno a Bordighera, e assistendo alla presentazione de “Il libretto rosso dei pensieri di Miao” (Tea edizioni). Attenzione! L’ingresso sarà consentito solo a chi si presenterà con una scatoletta o con dei croccantini per gatti. Il materiale raccolto verrà donato all’associazione SOS Bordigatti.

L’autore verrà introdotto da Emanuela Tralci del Mondadori Bookstore Bordighera, promotrice dell’evento insieme a Barbara Bonavia, che effettuerà con Giacchino Logico alcune letture dedicate. La serata sarà quindi un tributo a questo meraviglioso felino, fortemente amato dall’autore e dai suoi compagni di avventura Donatella, Emanuela, Barbara e Gioacchino.