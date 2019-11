Roberto Centazzo presenta “Il libretto rosso dei pensieri di Miao”

Con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano sabato 30 novembre alle ore 17:30 al Mondadori Bookstore, in via Garibaldi, Roberto Centazzo presenta il libro “Il libretto rosso dei pensieri di Miao. Citazioni dalle opere del presidente Miao Tse-Tung” (Tea Edizioni). Dialogheranno con l’autore Graziella Frasca Gallo e Betti Bellani.

Gatti di tutto il mondo unitevi! “Il compito fondamentale del nostro Partito è tenere sempre alta la bandiera rossa del pensiero di Miao Tse-Tung. Tutto il popolo felino deve assimilare il pensiero del grande Miao, per questo motivo abbiamo compilato questa raccolta di citazioni. Bisogna che tutti i gatti studino gli insegnamenti del grande Miao e agiscano secondo le sue istruzioni, perché soltanto quando larghe masse di gatti si saranno impadronite del suo pensiero allora si compirà una vera rivoluzione”.

Roberto Centazzo, uno degli autori italiani più apprezzati e venduti, ha dato il via ad una serie di presentazioni che avranno come fine ultimo la raccolta di cibo per i gatti meno fortunati. Come si può contribuire? Semplicemente recandosi al Mondadori Bookstore il 30 novembre e assistendo alla presentazione de “Il libretto rosso dei pensieri di Miao”.

Attenzione! L’ingresso sarà consentito solo a chi si presenterà con una scatoletta o con croccantini per gatti. Il materiale raccolto verrà donato all’associazione Team Adozione Pappe by Betti.