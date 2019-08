Roberto Centazzo ospite alla rassegna “Serate d’Autore”

Lo scrittore Roberto Centazzo, un Amico della rassegna “Serate d’Autore”, torna a Borghetto Santo Spirito venerdì 16 agosto alle 21:30 al Giardino della Sala Marexiano per presentare ben due lavori: “Mazzo e rubamazzo. Squadra Speciale Minestrina in brodo” e “Il libretto rosso dei pensieri di Miao” (Tea Editore). Graziella Frasca Gallo dialogherà con l’autore.

Protagonisti della nuova puntata della fortunata serie i fantastici ex poliziotti della Squadra Minestrina in brodo. Per un tragico errore della Prefettura i bonifici della meritata pensione dei tre, Ferruccio Pammattone, Eugenio Mignogna e Luc Santoro, alias Semolino, Kukident e Maalox, sono saltati, scaraventandoli in un mondo a loro sconosciuto, quello di chi si arrabatta per mettere insieme il pranzo con la cena. La temporanea indigenza, però, permette loro di guardare con occhio più comprensivo certi “stratagemmi” per tirare a campare, che nella «pancia» più povera di Genova pare siano all’ordine del giorno.

Negli ultimi tempi, poi, in quei quartieri dai fragili equilibri sociali si notano strani movimenti di speculatori, costruttori, uomini d’affari ed esponenti politici. I nostri tre eroi vengono così a conoscenza, per caso, di uno squallido piano dei famigerati «poteri forti» per appropriarsi di un pezzo significativo del centro storico. Tra l’altro chi ha provato a denunciarli ci ha rimesso la vita. Sembra uno scontro impari, una partita persa in partenza: tre poliziotti in pensione contro una banda di giganti ricchi e potenti. Ma Semolino, Kukident e Maalox non si arrenderanno e sapranno mettere in campo vecchie esperienze e nuove competenze per riscattare quella fetta di popolazione senza voce

Il secondo libro si apre al grido di “Gatti di tutto il mondo unitevi!”. Il compito fondamentale del Partito dei Gatti è tenere sempre alta la bandiera rossa del pensiero di Miao Tse-tung. Tutto il popolo felino deve assimilare il pensiero del grande Miao e per questo motivo è stato compilata questa raccolta di citazioni. Bisogna che tutti i gatti studino gli insegnamenti del grande Miao e agiscano secondo le sue istruzioni, perché soltanto quando larghe masse di gatti si saranno impadronite del suo pensiero allora si compirà una vera rivoluzione.

Attorno ai sette anni Roberto Centazzo decide che da grande avrebbe fatto lo scrittore. Di polizieschi. Nel frattempo inizia a specializzarsi: si laurea in Giurisprudenza, esercita la pratica forense, consegue l’abilitazione all’insegnamento e poi, per conoscere da vicino le tecniche investigative, si arruola in Polizia (attualmente è ispettore capo). Ha ideato, insieme all’amico Marco Pivari, il programma radiofonico “Noir is rock”, in onda su numerose emittenti italiane.