Roberto Bottini presenta “Emanuele Celesia patriota, letterato, educatore e filantropo”

Nell’ambito del “Laboratorio Ricci – Sinergie della memoria”, voluto dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Compagnia San Paolo, sabato 9 marzo alle ore 17 verrà presentato a Palazzo Ricci a Finalborgo il volume di Roberto Bottini “Emanuele Celesia patriota, letterato, educatore e filantropo” (Edizioni De Ferrari).

Il libro gode del patrocinio della Biblioteca Universitaria di Genova e descrive con dovizia di particolari e documentazione la vita e l’opera di Emanuele Celesia, nato a Finalborgo nel 1821 e morto a Genova nel 1889, erudito ed eclettico personaggio dalle ineccepibili doti morali, seguace in gioventù degli ideali mazziniani. Oltre alla descrizione degli aspetti relativi ad un’instancabile e multiforme attività il volume contiene molte curiosità e interrogativi sulla sua figura. Cosa pensavano di lui i suoi cari amici (noti patrioti, letterati e uomini politici), i critici letterari, la polizia austriaca, Cavour? Perché la sua opera sul ‘Fiesco’ fu tradotta in inglese dal Console degli Stati Uniti a Genova, nominato da Abramo Lincoln? Quali furono i motivi per cui rifiutò la Legion d’Onore offertagli da Napoleone III?

Ancora, la passione per la montagna e le scoperte archeologiche che lo portò, all’età di 64 anni, ad arrampicarsi tra le rocce delle Alpi Marittime e la competenza nell’arte pittorica. Figura di rilievo della classe dirigente e del mondo culturale ligure del periodo risorgimentale, Celesia si distinse, oltre che per il suo patriottismo, anche per la sua opera di avvocato e professore di letteratura e pedagogista, di promozione e istituzione di organismi culturali e opere filantropiche. Ricoprì, tra altre, la carica di direttore della Biblioteca Universitaria di Genova dal 1865 alla sua scomparsa. Non mancano, nel volume, notizie sul “casato” Celesia (che conta, tutt’oggi, discendenti diretti) e le parentele, che annoverarono figure singolari (magistrati, patrioti, un giornalista innovatore, bibliofili, finanzieri).

Oltre all’autore parteciperà all’incontro anche Oriana Cartaregia, responsabile del Settore Documenti Antichi, rari e di pregio della Biblioteca Universitaria di Genova, presso cui il volume sarà nuovamente presentato venerdì 22 marzo alle ore 17.