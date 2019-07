Roberto Alinghieri narra il canto XVII “Odisseo e il cane Argo”

Teatro Pubblico Ligure chiude il ciclo dedicato a “Odissea – Un racconto mediterraneo” lunedì 29 luglio alle ore 21 all’Anfiteatro Romano di Albenga con Roberto Alinghieri protagonista del canto XVII su “Odisseo e il cane Argo”, ideato e diretto come tutto il progetto da Sergio Maifredi, per riportare i testi fondativi della cultura occidentale alla forza dell’originaria dimensione orale, collegando le parole antiche ai pensieri nuovi.

Chi non ricorda almeno il nome di Argo, il vecchio cane di Odisseo, l’emblema, l’immagine archetipica della proverbiale fedeltà del miglior amico dell’uomo? Di lui Omero canta nel XVII canto dell’Odissea, una manciata di versi di commovente intensità capaci di restituirci il senso dell’attesa tenace e testarda, la gioia del riconoscimento, la capacità – del cane più che dell’uomo- di tenere sempre viva la speranza.

Odisseo è approdato nell’agognata Itaca, ma il suo peregrinare è tutt’altro che giunto al termine; la sua reggia è assediata dai proci e l’eroe, rimasto lontano per venti lunghi anni, non può ancora rinunciare, per opportunità, al presentarsi come straniero ed estraneo in casa propria. Si aggira per questo sotto mentite spoglie, quelle di un mendicante, vestito di stracci. Ma se il camuffamento ha pieno successo con gli uomini, non si può dire lo stesso per Argo; l’amatissimo cane infatti lo riconosce immediatamente e con sforzo immane ritrova la perduta vitalità, quel che basta per dimostrare all’adorato padrone che lo ha riconosciuto e dedicargli quell’ultimo gesto di affetto per poi morire.

Roberto Alinghieri, raffinato interprete di teatro contemporaneo, restituisce un Odisseo moderno, uno spettacolo di rara intensità, una Odissea nostra contemporanea, delicata e poetica.

La rassegna è prodotta da Teatro Pubblico Ligure, STAR Sistema Teatri Antichi Romani e Comune di Albenga. Un bus navetta per gli spettatori dalle ore 19:30 è in partenza da piazza Petrarca, davanti alla Croce Bianca. Biglietto: intero 20 euro, gratuito per i bambini fino a 12 anni.