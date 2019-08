Roberta Grossi presenta “Padre Ruffino e il convento dei frati cappuccini di Finalmarina”

Giovedì 29 agosto alle ore 21:30 alla Sala della Botte della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure si svolgerà la presentazione del libro “Padre Ruffino e il convento dei frati cappuccini di Finalmarina”.

L’autrice Roberta Grossi illustrerà il volume con proiezioni di immagini e filmati.

Quest’opera di saggistica traccia un duplice percorso alla riscoperta di una delle figure più amate del Finalese, un uomo che dal calcetto al cinema parrocchiale ha fatto crescere in modo sano numerose generazioni di finalesi. Al tempo stesso si viaggia a ritroso nella storia dell’istituzione ecclesiastica ancora oggi presente in via Brunenghi.