Roberta Bonanno & DOC-G Band in concerto

Sabato 17 agosto alle ore 21:30 in piazza della Vittoria a Spotorno si esibiranno Roberta Bonanno & DOC-G Band in un concerto organizzato dall’Assessorato comunale al Turismo con la direzione artistica di Eccoci Eventi Alassio. La cantante sarà accompagnata da Mauro Vero (voce e chitarre), Mauro Germinario (basso e cori), Agostino Anselmo (tastiere e cori) e Matteo Ferrando (batteria e cori).

Nata a Milano nel 1985, Roberta Bonanno ha partecipato alla settima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, arrivando seconda (quell’anno vinse, non senza polemiche, Marco Carta). Ha all’attivo diversi album da cui sono stati tratti brani diventati poi jingle per famosissime campagne pubblicitarie: un titolo su tutti “A Natale puoi”, il cui video ufficiale ha superato il milione di visualizzazioni. Seguitissima sui social media, in questi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue grandi doti di interprete “pura”, ultimo in ordine di tempo, il Premio “Mia Martini” 2018.

Negli ultimi mesi è stata tra i protagonista indiscussa di “Tale e Quale Show”, il varietà record di ascolti di Rai 1 condotto da Carlo Conti (3° posto nella classifica generale) con performance sorprendenti nei panni di tantissime grandi voci femminili della musica italiana e internazionale (la “sua” Aretha Franklin detiene il record di punteggio di tutte le otto edizioni del programma). Quest’estate è uscito il nuovo singolo “Osa”, che fa parte del suo ultimo album “Io e Bonnie”, ed è impegnata in eventi live in tutta Italia.