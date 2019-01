Robb Mc Reason in concerto alla rassegna “Un mare di musica”

Sabato 16 febbraio alle ore 17 al Palazzo Tagliaferro di Andora Roberto Frazzetto alias Robb Mc Reason sarà il protagonista del secondo appuntamento della rassegna “Un mare di musica”, organizzata dal Comune con la direzione artistica di Nando Rizzo, che porta nella cittadina ligure il bravo folk singer italiano, autore, compositore e polistrumentista.

Nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro Robb Mc Reason proporrà le sonorità dell’album “On roads of freedom”, un mix di country, folk, rock, pop, celtica e blues, prodotto, arrangiato, mixato e interamente suonato da lui e al quale collaborano come parolieri Luca Valcarenghi, Grazia Scotti e Gino Rapa. Un disco promosso con importanti live show nel Nord Italia ma anche a Dublino con tre serate live nei migliori pub della città: il Darkey Kelly’s Pub, The International Bar e Mother Reilly’s Pub, dove ha ottenuto un grande riscontro di pubblico.

Il lavoro è stato presentato nel 2016 anche alla Fiera Internazionale della Musica di Erba (Co) in un live show acoustic one man band. Un grande evento a cui hanno partecipato artisti internazionali come Eugenio Finardi, Patty Pravo, Tiromancino e Steve Hackett dei Genesis.