“Riviereccellenza”: gusto ed emozioni con i pregiati vini liguri e gli chef stellati

Ortovero. I giovedì di novembre all’Enoteca Regionale della Liguria, in via alla Chiesa 18, saranno “stellati” grazie ad altrettanti chef e alla kermesse “Riviereccellenza – Vini, stelle, emozioni” organizzata da Vite in Riviera, consorzio che raggruppa ventisei tra le maggiori aziende vitivinicole da Savona a Ventimiglia.

L’evento, coordinato dallo chef Fabrizio Barontini, sarà l’occasione per scoprire vini e oli del Ponente Ligure abbinati a speciali menù creati da cuochi di fama internazionale.

Il 5 novembre debutteranno i vini Granaccia e Ormeasco, accompagnati al menù ideato da Gianpiero Vivalda. Nato da una famiglia che da molte generazioni tramanda la tradizione della schietta cucina del basso Piemonte e delle sue materie prime stagionali, dal 1994 insieme al padre Renzo ha assunto la gestione del ristorante di famiglia Antica Corona Reale (Cervere, Piemonte).

Il 12 novembre si terrà la cena dedicata al Vermentino, in abbinamento al menù di Deborah Corsi: una donna di mare, una personalità forte, accompagnata da una gentilezza innata, che ama la cucina sin da bambina. Una giovane chef che ha trasferito nei piatti la propria passione per la pittura; una mano leggera disegna con sapori sublimi, portate che si rinnovano continuamente. Insieme al marito Emanuele gestisce il Ristorante La Perla del Mare (San Vincenzo, Toscana).

Il 19 novembre sarà la volta del Pigato, esaltato dal menù di Giuseppe Ricchebuono. Originario di Savona, dal 2009 è lo chef stellato del Ristorante Vescovado (Noli, Liguria). La sua cucina è fatta di materie prime semplici e genuine che, trattate con attenzione maniacale e incredibile creatività, si trasformano in veri capolavori. Ogni singolo ingrediente rappresenta l’eccellenza ligure, oggetto di una continua ricerca, offerta dalla natura e valorizzata dalle abili mani dell’uomo.

Il 26 novembre potremo degustare il Rossese insieme al menù di Igles Corelli, coordinatore del Comitato Scientifico di Gambero Rosso Academy, autore e “collezionista” di Stelle Michelin.