“Riva Baciata”: teatro e musica sul mare con lo spettacolo “L’ora blu”

Finale Ligure. Dopo il grande successo registrato la scorsa estate ritorna l’originale proposta dei Bagni Boncardo, in collaborazione con Associazione InDialogo: tre spettacoli di teatro e musica appositamente ideati per aver luogo sulla spiaggia, esaltando l’incantevole scenario naturale.

Si comincia mercoledì 15 luglio alle ore 20:45 con “L’ora blu” di e con Chiara Tessiore e Sara Zanobbio, quest’ultima anche ideatrice e direttrice artistica della rassegna. È uno spettacolo che nasce da suggestioni poetiche liberamente ispirate all’opera di Fernando Pessoa e si articola in un dialogo poetico tra parole e musica, accompagnando la luce del sole che tramonta.

Così come nell’ora blu si confondono il giorno e la notte, in questo spettacolo il recital poetico si confonde con la storia narrata. Due figure femminili, ancelle dell’ora blu, indagano i pensieri di un musicista che si sofferma pensoso sulla riva. Cercano di orientare la sua volontà, in bilico tra il sogno e il ricordo, prima che la notte sopraggiunga a cancellare ogni memoria del giorno.

“Improvvisa e inaspettata, l’attività teatrale ha riaperto le porte dal 15 giugno con misure, norme, attenzioni che mai prima avremmo assimilato alla necessità di socialità e condivisione proprie dello spettacolo dal vivo – afferma Zanobbio – È difficile pensare la cultura e l’arte nel contesto attuale, è delicato per gli artisti, la produzione e anche il pubblico. Abbiamo dovuto fare sacrifici, abbandonare idee già consolidate, reinventarci e correre per arrivare in tempo a questo appuntamento. In fondo non potevamo mancare, ci basta difendere il cuore di questo progetto. Cambieranno le regole, cambierà la natura e la società ma quel bisogno di condividere il pensiero e i sentimenti umani resisterà sempre”.

Il successivo appuntamento sarà mercoledì 22 luglio “Shakespeare in maniche di camicia” di e con Andrea Walts, accompagnato dalla chitarra solista di Riccardo Pampararo. Un viaggio immaginario attraverso i mondi creati da William Shakespeare.

In “Tango solo”, che chiuderà la rassegna mercoledì 29 luglio, la musica diventa protagonista, portatrice di storie, parole sospese tra realtà e leggenda che dai “suburbios” argentini hanno conquistato il mondo intero. Da un’idea di Sara Zanobbio, con l’attrice Chiara Leoncini e alla fisarmonica Paolo Camporesi.

Ingresso: singolo 15 €, tre spettacoli 40 €. Prevendita presso Bagni Boncardo e Caffè Ferro.