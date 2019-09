Riunione del Circolo di Lettura Finalese

Nella riunione del 10 giugno scorso il Circolo di Lettura Finalese aveva stabilito la data per la ripresa degli incontri dopo la pausa estiva: la riunione degli appassionati lettori sarà quindi lunedì 2 settembre alle ore 21 presso la sede della Consulta del Volontariato, in via Pertica, a Finale Ligure (di fronte al Municipio).

Dopo la lunga e calda stagione che ha visto in Finale Ligure una serie di interessanti appuntamenti letterari nella rassegna “Un Libro per l’Estate” alla presenza di importanti autori, grazie all’impegno della Libreria Cento Fiori, ci sarà ora la possibilità di un confronto critico sui testi presentati e su chi li ha scritti.

Non si parlerà solo dei libri letti e dei loro autori ma ovviamente verranno proposte le nuove opere che si affacciano sull vasto panorama letterario italiano e straniero. Ricordiamo alcuni dei libri che i soci avevano proposto per le vacanze estive:

• “Allegro con fuoco” di Beatrice Venezi, Ed. UTET

L’autrice, Direttore d’orchestra, tra le prime donne a dirigere a livello internazionale, racconta tutta la bellezza e la poesia della musica classica, strumento per scoprire il mondo e noi stessi.

• “Il piccolo burattinaio di Varsavia” di Eva Weaver, Ed Mondadori

Ambientato nel ghetto di Varsavia, il romanzo narra le tragiche vicende di cui esso è stato scenario dal punto di vista del quindicenne ebreo Mika e del soldato tedesco Max, legati da un comune destino.

• “Vicolo del mortaio” di Nagib Mahfuz, Ed. Feltrinelli

Il romanzo descrive la vita di alcuni abitanti di un vicolo del Cairo durante la Seconda Guerra Mondiale.

• “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci, Ed. Casa Editrice Nord

Il romanzo intreccia le vicende storiche con la vita privata dei Florio sullo sfondo degli anni più inquieti della storia italiana.

• “Lorenzo Benoni” di Giovanni Ruffini, Ed. Rizzoli

Romanzo a sfondo autobiografico ambientato durante il Risorgimento italiano.

• “Romanzo criminale” di Giancarlo De Cataldo, Ed. Einaudi

Il romanzo descrive gli intricati traffici che intercorrono tra Stato e criminalità, negli anni Settanta.