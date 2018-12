“Ritratti di Milena” – Mostra degli studenti dell’Istituto Rossello

Nelle sale della Collezione “Milani Cardazzo” della Pinacoteca Civica di Palazzo Gavotti di Savona in piazza Gilbert Chabrol 2 sono esposti alcuni lavori realizzati dagli ex alunni di quinta elementare dell’Istituto Santa Maria Giuseppa Rossello di Savona, oggi studenti di prima media, nell’ambito di un progetto dedicato alla figura di Milena Milani e a conclusione di un percorso didattico musicale. Gli studenti hanno tratto ispirazione dalle opere esposte realizzando coloratissimi “Ritratti di Milena”.

Venerdì 7 dicembre alle ore 17 l’assessora comunale alla Cultura Doriana Rodino e il presidente della Fondazione “Milani Cardazzo Riolfo” presenteranno i lavori che rimarranno esposti fino a domenica 16 dicembre.

La storica istituzione educativa locale, attiva dal 1922 in via Montegrappa 5, organizza per i “suoi” ragazzi esperienze culturali e artistiche che vanno ben oltre il calendario classico delle lezioni. Occasioni per conoscere meglio questa realtà sono gli open day che ogni anno la preside organizza per presentare tutta la programmazione.