“Risate in prosa e in musica” con I GiocAttori

Sabato 18 maggio alle ore 21 al Teatro Nuovo di Valleggia la compagnia teatrale amatoriale I GiocAttori mettono in scena “Risate in prosa e in musica”.

Lo spettacolo è costituito da cinque brevi sketch ambientati negli anni ’40 e ’50 e intervallati da brevi brani musicali, il cui umorismo si basa su circostanze apparentemente realistiche che vengono rese paradossali da un uso iperbolico del dialogo.

Ne scaturisce una serie di situazioni che inducono nel pubblico il riso e nel contempo ne sollecitano un sottile esercizio mentale.