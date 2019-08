Risate e street food a “Zuccarello Riden…Z” con Lucio Gardin

Penultimo appuntamento per la rassegna del gusto e della risata “Zuccarello Riden…Z”, che venerdì 9 agosto vede la partecipazione dell’artista Lucio Gardin nello spettacolo “Houston, abbiamo un problema…Siamo atterrati a Zuccarello”. Continuano quindi a Zuccarello le giornate dedicate alla valorizzazione di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Il programma della giornata di venerdì prevede dalle 18 Ilaria del Carretto e la sua Corte pronta ad accogliere il pubblico con musica cantautorale ligure diffusa sotto il lungo porticato cittadino e sarà a disposizione per foto e selfie della “tradizione”. Durante alcune attività del paese si potrà degustare l’aperitivo in compagnia del comico che per l’occasione incontrerà il pubblico tra aneddoti, selfie e interviste televisive.

Alle 19 intrattenimento musicale con Enzo dj in piazza IV Novembre e grazie alla Pro Loco di Zuccarello, all’interno del centro storico del borgo, saranno organizzati quattro punti culinari per il pubblico che potrà cenare a base di piatti tipici del territorio, esclusivamente con prodotti locali e De.c.o., nella ormai attuale formula dello street food. I punti Food saranno composti da tris di bruschette con pomodoro e basilico, pomodori e cipolle, paté di olive, come antipasto, trofie al pesto accomodato con fagiolini e patate come primo piatto, panissa fritta, panino con salsiccia e patate come secondo piatto, rocche di Zuccarello e pesche con vino pigato come dolce.

Alle 21:30 in piazza IV Novembre si terrà lo spettacolo di cabaret di e con Lucio Gardin dal titolo “Houston, abbiamo un problema…Siamo atterrati a Zuccarello” ad ingresso libero. Lucio Gardin è un comico strano, diverso da quasi tutti quelli che si possono vedere oggi in tv. Ha fatto una lunga gavetta, battendo i palchi dei locali e i festival di cabaret in giro per l’Italia. Ha vinto parecchi premi, sia da comico che da regista (di cortometraggi), è sceneggiatore (anche per sitcom come Casa Vianello e Il mammo) e autore di programmi per Sky, Rai e Mediaset.

Il suo nome è nel guinness mondiale per avere battuto, con dieci colleghi, il record di permanenza su un palco (record tuttora imbattuto). È spesso ospite nel programma Sei Uno Zero con Lillo e Greg (Radio RAI), è la voce ufficiale di Chiambretti Matrix su Canale 5 e La repubblica delle Donne su Rete 4. È giornalista (tiene una rubrica di satira sul quotidiano L’Adige) e uno stimato motivational speaker che riesce a trattare i temi più delicati attraverso l’ironia.

"Zuccarello Riden…Z" nasce con l'intento di riportare il gusto di ridere nel cuore della gente di Liguria a due passi dal mare. "Zuccarello è la perfetta location per dar vita a una rassegna spettacolo sotto le stelle, tra risate, musica, tradizioni e sapori della buona cucina locale". La rassegna è organizzata dal Comune di Zuccarello con il patrocinio della Regione Liguria, in collaborazione con la Pro Loco di Zuccarello e con la direzione artistica di Eccoci Eventi Alassio.