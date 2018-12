Rino Alaimo presenta il libro “Come una stella cadente”

Venerdì 14 dicembre alle 17 presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione di “Come una stella cadente” di Rino Alaimo (Picarona Edizioni) con il patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune e con la proiezione del cortometraggio animato ispirato al libro. Letture a cura di Ilaria Giorcelli.

Una piccola lucciola che non riesce a volare intraprende un arduo e avventuroso viaggio per esaudire il desiderio di un bambino. Una dolcissima favola sull’amore, la speranza e il coraggio.

Laureatosi al DAMS presso l’Università di Genova Rino Alaimo è disegnatore e regista. Esordisce come autore con “Il bambino che amava la luna”, adattamento del cortometraggio che gli è valso importanti riconoscimenti in tutto il mondo e metafora della sua stessa vita perché, più di ogni altra cosa e indipendentemente dalle difficoltà, Rino è un sognatore che non si arrende mai.

“Come una stella cadente” è il suo secondo libro, un emozionante racconto sull’amore, la speranza e il coraggio, dalle curatissime illustrazioni che conquista il cuore del lettore. Vive attualmente in Italia.