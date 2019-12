Rievocazione storica dell’incarcerazione di Pio VII

Sabato 28 dicembre dalle ore 11 a Savona si terrà la rievocazione dell’incarcerazione di papa Pio VII organizzata dall’Associazione A-Storia. Il corteo partirà dai pressi dell’Oratorio del Cristo Risorto, in via Pia, transiterà in piazza Chabrol e via Aonzo e giungerà alla Cappella Sistina.

Pio VII, al secolo Barnabà Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, fu fatto arrestare da Napoleone Bonaparte nel 1809 e successivamente tradotto nella Città della Torretta.

“La rievocazione fa seguito a quella svoltasi l’8 dicembre, in cui il papa è stato condotto dai gendarmi a pregare al Santuario. Il 28 dicembre si prosegue quindi rievocando un altro momento importante della detenzione di Pio VII a Savona”, spiega il vicesindaco Massimo Arecco.

“Ringrazio l’Associazione A-Storia per l’impegno profuso nel mantenere viva questa pagina di storia, in cui tanto rilievo ha avuto la nostra città e la sua popolazione, tanto da farla ricordare anche a papa Benedetto XVI durante la visita nel 2008, quando ricordò il sostegno dei savonesi al pontefice nella sua residenza coatta”, conclude Arecco.