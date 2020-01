“Ricordando Etty Hillesum” – Il Giorno della Memoria ai “Pomeriggi della Mozart”

Venerdì 17 gennaio alle ore 17:30 al Casino di Lettura, in via Paleocapa 4, a Savona l’Associazione Mozart continua i suoi “Pomeriggi” con un concerto dedicato al Giorno della Memoria e ad una figura peculiare, ancorché poco nota in Italia, della Shoah: Etty Hillesum.

L’attrice Elena Zegna, la pianista Eliana Grasso e il flautista Ubaldo Rosso daranno vita ad un recital fatto di narrazione e musica sulla protagonista di una pagina drammatica della storia europea. Il programma musicale prevede brani di autori quali Halphen, Kellerman, Schubert, Sulzer, Minetti, Gernsheim.

Etty Hillesum nasce nel 1914 in Olanda da una famiglia della borghesia intellettuale ebraica e muore ad Auschwitz nel novembre 1943. Ragazza brillante e intensa, con la passione della letteratura e della filosofia, si laurea in Giurisprudenza e s’iscrive alla facoltà di Lingue slave. Quando intraprende lo studio della psicologia divampa la Seconda Guerra Mondiale e con essa la persecuzione del popolo ebraico.

Durante gli ultimi due anni della sua vita scrive un diario personale: undici quaderni fittamente ricoperti da una scrittura minuta e quasi indecifrabile che abbracciano tutto il 1941 e il 1942, anni di guerra ed oppressione per l’Olanda ma per Hillesum un periodo di crescita e paradossalmente di liberazione individuale.

La rassegna si avvale della collaborazione dell’Associazione “Allegro con Moto” e del sostegno di COOP Liguria, del Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca De’ Baldi e di Brignolo Assicurazioni. A causa del limitato numero di posti è necessaria la prenotazione.