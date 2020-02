“Riciclattoli” – I giocattoli (ri)prendono vita nel “Pomeriggio in Libreria”

Da giovedì 20 febbraio sino a fine maggio dalle 16:30 alle 18 al Mondadori Bookstore, in via Garibaldi, a Loano si tengono i “Pomeriggi in Libreria” organizzati con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune.

Il nuovo appuntamento “Riciclattoli” sarà interamente dedicato al riciclo per la creazione di giocattoli: durante il laboratorio i bambini scopriranno come anche i materiali più insospettabili possano riservare sorprese e che non tutti i giocattoli devono essere comprati. Tutti i laboratori si concluderanno con una merenda (in caso di allergie o necessità alimentari sarà cura del genitore occuparsene).

Le attività organizzate dallo staff della libreria sono rivolte ai bambini di tutte le età (in particolare fra i 3 e gli 8 anni) e hanno l’obiettivo di avvicinare i bimbi al mondo della lettura. I materiali impiegati per i laboratori sono “poveri” o di riciclo: lo scopo è insegnare ai bambini che ci si può divertire anche con oggetti inconsueti e insospettabili.

Sono obbligatorie la prenotazione e la presenza di un adulto ed è possibile riservare uno o più posti fino al giorno prima dell’evento (in caso di mancata presenza saranno accettati partecipanti compatibilmente con la disponibilità del materiale per le attività e non oltre il numero massimo di 25 bambini).