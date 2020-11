“Renditi conto”: incontro per riconoscere e prevenire la violenza di genere economica

In occasione della Settimana contro la violenza sulle Donne lunedì 23 novembre dalle ore 17 alle 19 su YouTube e Facebook lo Sportello Antiviolenza “Alda Merini” di Albissola Marina e la Global Thinking Foundation di Milano organizzano l’incontro “Renditi conto – Riconoscere e prevenire la violenza economica per una inclusione finanziaria consapevole”.

Dall’unione dell’esperienza albissolese e milanese nasce la volontà di perseguire un obiettivo comune per sostenere le donne nella gestione del lavoro, della famiglia e dell’abitazione in tutti gli aspetti economici della vita. L’emergenza sanitaria e i suoi drammatici risvolti hanno segnato un periodo di incremento della violenza di genere fisica, psicologica ed economica. L’informazione diventa così una delle armi principali per conquistare l’autonomia.

Il convegno è realizzato con il patrocinio del Comune di Albissola Marina, della Consigliera alle Pari Opportunità della Regione Liguria, dell’associazione Save the Woman, del progetto “Non posso parlare” e di Leo4Women e il contributo di FIDAPA – BPW Italy e IL di Ingrid Leka.