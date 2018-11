Remigio Luciano presenta il libro “Dalla gabbia al cielo”

Un libro per descrivere il percorso etico animalista di un protagonista attuale dell’amore e del rispetto per gli animali con progettualità e concretezza. È la storia autobiografica, scritta assieme ad Elisa Ricci, di Remigio Luciano, fondatore e animatore del Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bernezzo (Cuneo), una delle prime strutture aperte in Italia per far fronte a quella che è una delle emergenze animaliste: il soccorso, la cura, la riabilitazione e la liberazione degli animali selvatici feriti, malati e in difficoltà.

Se ne parlerà sabato 24 novembre dalle 15 al Feltrinelli Point di via Astengo a Savona. Alla presenza dell’autore introdurrà la professoressa Loredana Gallo, volontaria della Protezione Animali Savonese, associazione con cui Remigio e i suoi collaboratori sono da molto tempo in contatto per rendere sempre più efficaci e appropriate le cure di volatili e mammiferi selvatici bisognosi.