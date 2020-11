Regate e divertimento con il terzo Campionato Invernale Marina di Loano

Sabato 23 e domenica 24 gennaio a Loano continua la seconda manche del terzo Campionato Invernale Marina di Loano, organizzata da Circolo Nautico Loano, Circolo Nautico del Finale e CNAM Alassio con il supporto di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.

Il programma della manifestazione prevede un fine settimana di regate aperte alle imbarcazioni da 6,50 metri in sù. Questa è una delle novità dell’edizione 2020 – 2021, che consente la partecipazione al campionato anche alla classe dei Mini 6,50.

L’organizzazione punta ancora una volta sull’impostazione dinamica ed efficace dell’evento, che ne ha decretato il successo sin dalla prima edizione. Saranno in gara le imbarcazioni stazzate con i regolamenti ORC e IRC a quelle minialtura, alle classi monotipo e alla classe libera, i cui concorrenti regateranno in tempo reale. Sarà consentita la partecipazione ad una singola manche o all’intero evento e si disputeranno regate a bastone o costiere in relazione alle condizioni meteo.

La seconda manche continuerà il 6 e 7 febbraio e terminerà il 20 e 21 febbraio. La manifestazione si svolgerà secondo le disposizioni in vigore alla data d’inizio in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid-19 emanate dalla Federazione Italiana Vela.