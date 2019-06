Red Canzian in concerto al Dreams Festival a Loano

Mercoledì 14 agosto, alle ore 21:30, Red Canzian in concerto al Dreams Festival all’Arena Estiva Giardino Del Principe di Loano.

Red Canzian, cantante e bassista dei Pooh, attualmente impegnato in un progetto musicale autonomo, “Testimone del Tempo”, il suo terzo album da solista nel quale si riconoscono le tracce delle origini artistiche e di tutta la musica che ha attraversato la sua vita.

Attualmente in tour con un concerto-narrazione e un repertorio che ripercorre la più bella musica del mondo dagli anni ’50 ad oggi supportata da immagini, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla sua personalità artistica.

“Voglio presentare al pubblico un progetto che sia la somma della musica che ha caratterizzato la mia vita, puntando sulla qualità della narrazione e delle canzoni.

Ho scelto DM Produzioni – dichiara Red Canzian – perché ha dimostrato entusiasmo per lo spettacolo e per il progetto “Testimone del Tempo”, per noi che facciamo questo lavoro con amore è importante trovare qualcuno che si entusiasmi del nostro entusiasmo”.

Vendita e prevendita biglietti per gli spettacoli di musica, cabaret, danza, teatro sul circuito Ticket One (on-line su ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e a Loano presso il Mondadori Bookstore di via Garibaldi.