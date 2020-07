Reading interattivo con “Sensazioni di leggera follia” ad Albisola

Mercoledì 22 luglio presso la Terrazza sul mare di Albisola Superiore alle ore 21.30 si terrà “Sensazioni di leggera follia”.

Un reading interattivo con brani eseguiti dal vivo a cura di Stradestorie: poesie, letture, immagini e soprattutto tante canzoni (Battisti, Brunori, Carboni, Celentano, Cremonini, Dalla, De Gregori, Fabi, Fossati, Gaber, Jannacci, Ligabue, Modugno, Vecchioni).

I brani accompagnano lo spettatore in un percorso di liberazione collettiva dalle piccoli grandi paure. Il racconto proposto nello spettacolo (ora allegro e scanzonato, ora riflessivo ed emozionante) vuole invitare a quella che ormai sta diventando una sfida: non avere paura dell’altro, dell’essere umano. Il pubblico verrà coinvolto. Nell’ascolto, nel canto, e in un botta-risposta interattivo. E di questo non si potrà avere paura.