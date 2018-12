Si svolgerà dal 22 dicembre al 6 gennaio la rassegna “Zuccarello in Arte”: nella suggestiva cornice del centro storico medievale di Zuccarello, patria di Ilaria Del Carretto e uno dei Borghi Più Belli d’Italia, artisti, pittori e fotografi esporranno le loro opere in luoghi storici e pieni del fascino sottile che il tempo deposita come un profumo e un ricordo bellissimo. La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco e ha il sostegno della Regione Liguria.

Queste le date e i principali eventi organizzati:

Dal 22 dicembre dalle ore 14 lab@rt, esposizione artistica con Lafoz, Drepar, Quequa, Roberto Oliva Avilo, Danilo Viviani e Mosis

Dal 23 dicembre dalle ore 14

Mostra fotografica “Obiettivo sui borghi” di Simona Balbo

Mostra fotografica “Cibus” del Circolo fotografico di Loano

Mostra fotografica ” Magico bianco e nero e vecchi mestieri sulle antiche vie del sale” di Renato Bonfanti

29 dicembre dalle ore 15 Laboratorio di pittura a cura di Lab@rt con merenda per i bambini, cioccolata, vin brulè, torte e biscotti fatti in casa

30 dicembre dalle ore 14 dimostrazione dell’Unità cinofila, vin brulè, frittelle, torte e biscotti fatti in casa per tutti

4 gennaio

dalle ore 17 canti in Chiesa con Gruppo Vicariale Pieve di Teco “Teatro Insieme” diretto da Valeria Lorenzi con il maestro Roberto Grasso. Seguirà merenda per tutti

ore 20:30 premiazione dei partecipanti al concorso di addobbi natalizi. A seguire Tombolata