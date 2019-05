La Rassegna itinerante della Bibliografia “Nati per Leggere” 2019 propone oltre cento libri per bambini dai sei mesi ai sei anni, scelti da un gruppo di esperti del progetto nazionale “Nati per Leggere”. Dal 1999 “Nati per Leggere”, ideato e promosso dalla Associazione Culturale Pediatri insieme all’Associazione Italiana Biblioteche e al Centro per la Salute del Bambino, si propone di diffondere l’abitudine a leggere in famiglia ai bambini fin dalla più tenera età per far scoprire ai piccoli il piacere di ascoltare storie, favorire lo sviluppo dell’immaginazione e delle capacità linguistiche, creare momenti di condivisione affettiva della lettura.

L’esposizione permetterà di vedere e sfogliare i migliori libri oggi presenti sul mercato editoriale per validità delle storie, efficacia delle immagini e leggibilità. I libri della rassegna potranno essere letti presso la Biblioteca Comunale “Pietro Costa” per tutta la durata dell’esposizione. La biblioteca è aperta lunedì, mercoledì venerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 12, martedì e sabato anche dalle ore 15 alle ore 18, mercoledì e venerdì anche dalle ore 21 alle ore 23, giovedì solo pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.

Attività mostra itinerante

mercoledì 29 maggio ore 9:30 rivolto ai bambini 4/5 anni della scuola materna Il flauto magico

L’incontro prevede la visita alla mostra NPL e lettura scelta tra la bibliografia NpL con laboratorio creativo differenziato per le due fasce di età

venerdì 31 maggio dalle 15:30 presso galleria Crocetta Spazio Bambini nell’ambito dell’iniziativa “Libri al sole” (aperto a tutti)

L’attività prevede l’inaugurazione del pannello realizzato dai bambini della ludoteca ,in collaborazione con Valentina Biletta, lettura e laboratorio creativo nell’ambito della mostra itinerante NPL

mercoledì 5 giugno ore 9:30 presso scuola dell’infanzia Il flauto magico (rivolto ai bambini della fascia 3 anni scuola materna)

L’incontro prevede lettura animata scelta tra la bibliografia NPL con laboratorio creativo a tema

giovedì 6 giugno ore 9 rivolto i bambini della classe 1° della scuola elementare “Badoo”

L’incontro prevede la visita alla mostra NPL e lettura scelta tra la bibliografia NPL, con laboratorio creativo