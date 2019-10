Rassegna \"Hai diritto alla musica\" - Concerto per pianoforte di Alessandro Viaggiano

Venerdì 25 ottobre, alle ore 21.00, presso l’auditorium dell’Accademia Musicale di Savona, in via Zara 3, si terrà il concerto per pianoforte di Alessandro Viggiano.

Questo sarà il primo appuntamento della rassegna concertistica “Hai Diritto alla Musica”, organizzata dall’Orchestra Sinfonica di Savona.

A seguire un rinfresco offerto agli spettatori.

Ingresso €10 – Gratis per allievi e bambini fino a 10 anni di età.

Per informazioni: info@orchestrasavona.it tel. 019-824663