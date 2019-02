Dal 18 febbraio al 2 marzo avrà luogo alla Biblioteca Civica ‘A.Minella’, Via Monastero, 130 a Noli (SV), la Rassegna Bibliografica Nati per Leggere, una guida per genitori e futuri lettori.

Questa Rassegna di libri è rivolta ai genitori, nonni di tutti i bambini in età pre-scolare, alla lettura in famiglia e a chi si occupa di promozione alla lettura, ma anche a chi non conosce l’editoria per l’infanzia e desidera avere indicazioni chiare per intraprendere un percorso di lettura coi piccoli.

Si tratta di una raccolta di 130 libri selezionati da un gruppo di esperti (pediatri, pedagogisti, bibliotecari e studiosi di letteratura per l’infanzia) per bambini dalla nascita a 5 anni fra quelli pubblicati dal 2015 al 2017. Nella vastità dell’offerta editoriale sono stati scelti i testi che maggiormente si prestano a essere utilizzati nella lettura a due o nella lettura a piccoli gruppi di bambini.

I libri saranno in esposizione presso la Biblioteca Civica ‘A.Minella’ per due settimane nei seguenti orari:

Lunedì, mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e Lunedì e Mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00.

I genitori e i bambini sono invitati e potranno leggere i libri esposti e prendere in prestito i libri Nati per Leggere presenti nel patrimonio librario della Biblioteca.

L’iniziativa è promossa da Nati per leggere – Liguria, Comune di Noli in collaborazione con la Società Cooperativa Sociale Progetto Città di Savona.

La Rassegna è un’iniziativa organizzata dal Coordinamento Nati per leggere della Provincia di Savona e la Rassegna Bibliografica sarà nei prossimi mesi nelle Biblioteche di: Spotorno, Albissola, Varazze, Sassello, Savona, Celle.

Per informazioni sul programma nazionale Nati per Leggere:

Il Programma Nati per leggere è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Nato nel 1999 Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. Le azioni del programma si fondano su studi e ricerche che hanno dimostrato come leggere con continuità ai bambini abbia una influenza positiva sul loro sviluppo e ricadute significative nella vita adulta di ognuno.

Il Programma Nati per Leggere è rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso da Associazione culturale pediatri, Associazione Italiana Biblioteche e Centro per la Salute del Bambino Onlus