“Raindogs Poetry Pills – Pillole per curare la necessità di poesia” è l’appuntamento per domenica 22 marzo alle ore 19 del Consorzio Associativo Officine Solimano di Savona, trasmesso in streaming web dalle Officine Solimano e prodotto da Francesco Vico, storico organizzatore delle Raindogs Poetry Night, appuntamento fisso con la poesia e i poeti del Circolo Raindogs dal 2007 al 2018.

L’evento ha lo stesso spirito delle Raindogs Poetry Night, riviste e ripensate per adattarsi da evento dal vivo alla trasmissione via Internet, scelta obbligata vista la situazione di emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus. Le Raindogs Poetry Pills si promettono di continuare sulla strada del portare la poesia e i poeti dove non ci si aspetta di trovarli, partendo dall’idea di base che la poesia non è un qualcosa di “lontano e difficile” ma il modo più affilato e affinato di usare le parole in un mondo che in larga parte è fatto proprio di parole.

Poesia del quotidiano ma anche poesia che quel quotidiano possa leggerlo e metterlo in risalto, rilevandone e tracciandone i contorni, mettendone a fuoco le diverse sfaccettature e possibili letture, affidandosi per questa prima puntata alle parole e alla voce di sei autori già in passato coinvolti nelle Raindogs Poetry Night: Fabio Barricalla, Alberto Calandriello, Laura Di Marco, Carlo Molinaro, Luca Oggero e Silvio Straneo.