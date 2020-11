Raffaele Casagrande in “Quando avevo tutte le risposte mi hanno cambiato tutte le domande”

Savona. Sabato 16 gennaio alle ore 20:45 alle Officine Solimano l’attore Raffaele Casagrande porta in scena lo spettacolo teatrale “Quando avevo tutte le risposte mi hanno cambiato tutte le domande”, di cui è autore insieme ad Antonio Tancredi, che cura anche la regia, coadiuvato dall’assistente Federico Giovannini De Nardo, per una produzione OdisseOteatrO.

Un giorno un uomo tra i quaranta e i cinquant’anni decide di cambiare lavoro. Un amico broker gli rivela le fantastiche sorti del food: tutto ormai ruota attorno al food. Con il food ci si possono fare i soldi, tanti se ci si sa fare. In un momento in cui tutto cambia intorno a lui e anche lui sta cambiando, perché stanno cambiando il suo corpo e i suoi capelli, l’uomo decide di dare una svolta alla sua vita. Del resto anche il suo vicino di casa Ciro glielo dice: se non si cambia ci si ammala. Così inizia il viaggio e questa è l’apertura di una pizzeria al taglio. Ma aprire un’attività oggi in Italia è veramente un’impresa.

Lo spettacolo racconta la storia di una persona, come tante, che sente la necessita di cambiare. Forse lo fa per fuggire dal già conosciuto o semplicemente da un luogo di lavoro che rischierebbe di ammalarlo, forse per il desiderio di dare vita a qualcosa che prima non c’era. Cambiare lo porterà a scoprire un nuovo se stesso, che non conosceva ma che era già dentro di lui.

Un ironico j’accuse a quel mondo fatto di regole che rende difficile il cambiamento stesso. Una storia che invita a non abdicare ai propri sogni. La storia di un uomo un po’ Aiace e un po’ Don Chisciotte, una storia tragicomica liberatoria quanto lo è una risata.

Biglietto: € 15 (€ 12 per i soci ARCI)