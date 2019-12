“Raduno dal mare ai monti” – Le auto d’epoca “invadono” Ceriale

Cultura, iniziative per bambini, musica e spettacoli nel lungo periodo natalizio a Ceriale.

Si inizia sabato 8 dicembre dalle ore 8:30 in piazza della Vittoria con il “Raduno dal mare ai monti”, raduno di auto d’epoca a cura dell’associazione Le Scuderie del Castello di Albenga.

“Dopo il successo delle manifestazioni estive, che hanno portato nella nostra cittadina numerosi ospiti e visitatori, proponiamo un’altra serie di eventi per le festività natalizie all’insegna dell’intrattenimento per le famiglie, grandi e piccini, per tutti i gusti e tutte le età”, dichiarano il sindaco e assessore al Turismo Luigi Romano e l’assessore comunale alle manifestazioni Eugenio Maineri.

“Con questo calendario non possiamo che augurare buone feste a tutti, sperando che ancora una volta sia gradito al pubblico, ai nostri cittadini e a quanti sono presenti a Ceriale per il periodo natalizio”, concludono Romano e Maineri.