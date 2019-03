“RaccontiAMOci” – Divertimento e solidarietà con la Compagnia Bastapoco Per Ridere

Sabato 23 marzo alle ore 21 la Compagnia Bastapoco Per Ridere porterà racconti e divertimento al Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito con lo spettacolo musicale “RaccontiAMOci”. La performance verrà presentata dall’attore Mario Mesiano e avrà per protagonisti Marco Ghini e Bruno Robello De Filippis, coadiuvati dai musicisti Rossano Giallombardo alla chitarra, Nico Lobello alla tromba, Federico Fugassa al contrabbasso e Mauro Maloberti alle tastiere. Un incalzante alternarsi di racconti, canzoni e caricature di personaggi famosi con il coinvolgimento sul palco del sindaco Giancarlo Canepa.

Il ricavato sarà utilizzato dall’associazione per il progetto “Life to life, che offre ai bambini affetti da patologie oncologiche provenienti dai maggiori centri specializzati del Nord Italia giornate di svago in riviera insieme alle loro famiglie, lontano dalle strutture sanitarie. Infatti grazie all’interessamento del sindaco Canepa e alla recente collaborazione con Unitalsi la onlus Bastapoco organizzerà a settembre una vacanza per un nutrito gruppo di bambini proprio a Borghetto Santo Spirito.

“Siamo molto soddisfatti: un passo alla volta con la Compagnia Bastapoco Per Ridere stiamo coinvolgendo nel nostro progetto sempre più città della riviera di ponente e stimolando l’interesse di un numero sempre più cospicuo di persone”, afferma Marco Ghini, fondatore e presidente dell’associazione Bastapoco.

Ingresso ad offerta minima

Informazioni e prenotazioni: 0182554899 | Whatsapp 3315617734