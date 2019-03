“RaccontiAMOci” –  Racconti e divertimento per Bastapoco Onlus

Venerdì 8 marzo alle ore 18 la Compagnia Bastapoco Per Ridere (in versione ridotta) animerà la Creperia Pacan di Laigueglia con lo spettacolo musicale “RaccontiAMOci”. Ad animare il locale saranno Marco Ghini, Bruno Robello De Filippis, Rossano Giallombardo alla chitarra e Nico Lobello alla tromba. Un incalzante alternarsi di racconti, canzoni, caricature di personaggi famosi, con il coinvolgimento di persone note di Laigueglia quali Emilio Grollero, Bruno Zanoni e Romana Volpe. Per ridere e divertirsi tutti insieme.

“Come per tutti gli spettacoli che ci stiamo impegnando a portare nei teatri e nei locali che ci invitano tutto il ricavato di ‘RaccontiAMOci’ sarà devoluto all’Associazione BastapocoOnlus di Albenga per la realizzazione dei progetti sul territorio a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglie. Quindi l’8 marzo alla Creperia Pacan potete divertirvi in modo sano facendo del bene”, è il commento di Marco Ghini.

Bastapoco Per Ridere è un progetto artistico nato da Marco Ghini, fondatore di Bastapoco Onlus, insieme ad un gruppo di amici, di cui fanno parte Rossano Giallombardo e Nico Lobello, rispettivamente voce, chitarra e tromba della band “Stavolta mia moglie mi manda a funk”, testimonial esclusivo di BastapocoOnlus, che porta nelle piazze della Liguria canzoni e buonumore. Bastapoco Onlus è un’associazione di volontari che opera su territorio con l’obiettivo di fornire un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

Info: 3315617734 (anche Whatsapp)