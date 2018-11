“Racconti di mare e altre storie” – Mostra di Alberto Gallerati

Venerdì 16 novembre alle ore 19 nelle sale del terzo piano di Palazzo Oddo sarà inaugurata la mostra personale dell’artista piacentino Alberto Gallerati, organizzata dalla Fondazione Oddi in collaborazione con la galleria Artender di Alassio, con il patrocinio del Comune di Albenga. Pittore, scultore e incisore dall’attività prolifica, Gallerati è ritenuto uno dei migliori acquerellisti italiani: inizia la sua attività artistica nel 1968 e si afferma da subito nella scena locale, giungendo a diventare presidente dell’associazione dei pittori piacentini e fondatore del gruppo Narratori Piacentini.

L’artista vanta numerose e importanti mostre personali, che hanno portato sul territorio nazionale la sua cifra stilistica elegante e riconoscibile, una sapiente combinazione di originalità nella tradizione, che si confronta, almeno in alcuni stilemi (ma con garbo ed ironia, in una tensione colorata e festosa) con la Nuova Oggettività tedesca. La sua indiscussa abilità narrativa si rivela nelle opere selezionate per questa mostra, intitolata “Racconti di Mare e Altre Storie”, in cui lo snodarsi di un viaggio onirico viene narrato in tono soffice, con delicata leggerezza.

Una sequenza di oltre cinquanta opere, in cui sogno e realtà si sovrappongono e si confondono, invitando lo spettatore a oltrepassare il velo del conosciuto-quotidianamente-esperito per addentrarsi nella “Città dei Desiderata”, come descritta nella famosa poesia di Max Ehrmann, in una personale mediazione di opposte tensioni.

“La mostra di Alberto Gallerati apre una stagione espositiva che vedrà protagonisti quattro importanti esponenti della pittura italiana- dichiara il presidente della Fondazione Oddi Alessandro Colonna – nell’intento dichiarato di avvicinare la cittadinanza all’arte contemporanea e favorire una sempre più assidua e consapevole frequentazione della Bellezza, concetto d’altronde che la Città suggerisce costantemente. La Fondazione recepisce il suggerimento e punta a consolidare sempre più l’affezione degli abitanti della città ai luoghi depositari di cultura”.

“Siamo felici di aver collaborato a questo progetto- aggiunge il titolare di Artender Alessandro Scarpati – la poetica di questo artista bene si sposa con gli intenti del nostro spazio, che vuole sottolineare le possibilità relazionali dell’arte e il nostro amore per il territorio”.

La mostra a cura di Francesca Bogliolo resterà aperta dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 fino al 9 dicembre.