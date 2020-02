“Quintetto” di e con Marco Chenevier allo Spazio Bruno

Sabato 8 febbraio alle ore 21 allo Spazio Bruno, in via Dante Alighieri 1, ad Albenga la Kronostagione prosegue con “Quintetto” di e con il coreografo, danzatore, regista e attore Marco Chenevier. Vincitore del Be Festival – Birmingham 2015, inserito nella Top 10 Comedy 2016 del quotidiano inglese The Guardian e Primo Premio per la Danza Contemporanea al Sarajevo Winter Festival del 2013, “Quintetto” indaga il simbolismo del numero 5.

Nell’esoterismo il “5” simboleggia la vita universale, l’individualità umana, la volontà, l’intelligenza, l’ispirazione e il genio, l’evoluzione verticale e il movimento progressivo ascendente. È il numero dell’uomo come punto mediano tra terra e cielo e indica che l’ascensione verso una condizione superiore è possibile.

Contiene la sintesi dei cinque sensi e il numero delle dita di un uomo, è la base decimale matematica, il numero del pentacolo e della stella a cinque punte. Si tratta di una cifra dell’uomo a cui gli uomini hanno attribuito significati trascendentali fin dalla notte dei tempi. Ma oggi c’è la crisi.

Marco Chenevier lavora come danzatore in diverse compagnie tra Italia e Francia e trova in TIDA il luogo ideale per sviluppare la propria ricerca artistica. Esplorando i confini tra i linguaggi della danza e del teatro, ha firmato quindici produzioni, con cui è stato invitato dai più prestigiosi festival internazionali di arti performative.

Apertura botteghino ore 20:30. Posto unico € 16, studenti under 26 € 13. Al termine dello spettacolo cena offerta da Kronoteatro.