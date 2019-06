Quinta giornata di Albenga Street Festival, lo sport in città a costo zero

La quinta giornata di Albenga Street Festival, la rassegna dedicata agli sport che si possono praticare in città, a costo zero, si svolgerà questa domenica, 16 giugno 2019.

L’appuntamento come di consueto è in Piazza Europa, dalle 15.00 alle 19.30: grazie alla collaborazione di Ivan Soddu Slackliner per la prima volta Albenga conoscerà la recentissima disciplina dello Slacklining!

Lo slacklining è un esercizio di equilibrio e di bilanciamento dinamico. Il nome di quest’attività deriva dalla slackline, una fettuccia di tessuto sintetico sulla quale si cammina più o meno come nell’arte del funambolismo. A differenza degli artisti circensi, si utilizza una fettuccia piatta e non un cavo o una corda.

In questa giornata dedicata all’equilibrio tra corpo e mente, l’istruttore Ivan Soddu – Slackliner vi insegnerà passo per passo la tecnica corretta per poter camminare sulla fettuccia sospesa.

Ma non solo, all’interno della giornata avrete l’occasione di vedere numerose acrobazie e salti mozzafiato sopra la Trickline!!

Preparatevi a vedere cose mai viste e a provare emozioni ancora sconosciute!

L’attività è aperta a tutti ed è adatta a tutte le età, quindi bambini, portate anche i nonni!

E’ CONSIGLIATO un abbigliamento sportivo e comodo, ma cosa più importante sono le scarpe, che devono essere con la suola piatta, tipo skate.

IL PROGRAMMA dell’attività sarà il seguente:

Ore 15:00 – Presentazione

Ore 15:30 – Inizio corsi e prove gratuite

Ore 17:00 – Dimostrazione (cosa si può fare con la slackline)

Ore 17:15 – Corso avanzato

Ore 18:30 – Esibizione sulla Trickline

Ore 19:15 – Ringraziamenti

E’ obbligatoria a fini assicurativi l’iscrizione, che si effettuerà il giorno stesso. YEPP Albenga ringrazia per la preziosa collaborazione Comune di Albenga, USACLI, Croce Rossa – sede di Albenga, i finanziatori del progetto YEPP: Compagnia di San Paolo e Fondazione de Mari e gli sponsor: Fronte Mare Ceriale, La Rustica 2.0, Spartaco e Tiger’s Gym Alassio.