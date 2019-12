Quinta edizione del Footgolf in Spiaggia

Nell’ambito del programma “Alassio Christmas Town” e in occasione della tradizionale “Befana del Subacqueo” anche quest’anno il 6 gennaio si svolgerà il Footgolf in Spiaggia – “12 buche x 12 befane”. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione goliardico sportiva sarà come sempre uno scopo benefico a favore della Fondazione AIRC.

L’evento prevede la straordinaria partecipazione di grandi campioni dello sport Italiano e personaggi della televisione e del giornalismo, che si sfideranno sull’arenile alassino giocando a golf con il solo utilizzo dei piedi e con un calcio dovranno dirigere verso la buca il pallone con meno tocchi possibili. Un percorso di 12 buche + 1 (la buca Jolly posizionata in mare per l’ultimo colpo shock) che saranno presenziate da originali e variopinte befane.

Presenta Marco Dottore con l’animazione musicale di Enzo Dj. Calcio d’inizio alle 11: prima buca ai Bagni Molo – molo Bestoso. Lungo il campo gara (più di 300 metri) saranno allestite postazioni AIRC con prodotti vari forniti dalle aziende e da varie strutture in qualità di fornitori ufficiali per la raccolta fondi per la ricerca.

La manifestazione è ideata ed organizzata dalla Eccoci Eventi di Alassio in collaborazione con l’Assessorato comunale allo Sport e le associazioni di categoria (Bagni Marini, Albergatori, Consorzio Alassio Un Mare di Shopping, Alpini).