Quinta edizione dei “Presepi a Verezzi”

Da domenica 15 dicembre a lunedì 6 gennaio a Verezzi torna l’atteso appuntamento con i presepi realizzati tra le quattro borgate Poggio, Piazza, Roccaro e Crosa. Gli abitanti, i commercianti, i ristoratori e le strutture ricettive allestiranno presepi di ogni tipologia e dimensione in base alla propria fantasia e all’esperienza delle edizioni passate.

Come ogni anno saranno realizzati presepi tradizionali, modernissimi e stilizzati con lana, zucche, legnetti, frutta secca, gesso, pietre, vetro e altri materiali. Il pubblico potrà visitare l’itinerario seguendo una mappa appositamente realizzata e reperibile in tutte le attività commerciali.

Le opere saranno fruibili anche grazie ai tour guidati organizzati dai volontari dell’associazione Vivere Verezzi nei giorni 26 e 29 dicembre e 1 e 5 gennaio con partenza alle 16:30 da piazza sant’Agostino. Si consigliano abbigliamento sportivo, scarpe comode e torcia. Durante i tour sarà offerta una merenda al Bar Osteria La Rosa dei Venti, accanto alla Chiesa San Martino.

Lo scopo è affascinare e stupire i visitatori facendo scoprire loro gli angoli più suggestivi di uno dei Borghi Più Belli d’Italia. Il successo dell’iniziativa è dovuto alla collaborazione di tutti e alla volontà di ciascuno di fare del proprio meglio per offrire ai numerosissimi visitatori un motivo in più per recarsi a Verezzi. L’unione fa la forza: ogni verezzino ama il proprio paese, sente suo l’evento e lo ha fatto proprio e il merito è di tutti.

L’inaugurazione sarà il 15 dicembre alle ore 11:30 con aperitivo per festeggiare insieme. A partire dal 26 dicembre gli ospiti del borgo potranno anche votare il loro presepe preferito: i più apprezzati vinceranno alcuni biglietti messi a disposizione dal Cinema Teatro “Vittorio Gassman”. L’organizzazione è a cura dell’Associazione Vivere Verezzi con la preziosa collaborazione della Società di Mutuo Soccorso e il patrocinio del Comune.

Oltre all’itinerario dei presepi è in programma una fitta serie di eventi collaterali gratuiti. In piazza Antonio Gramsci è presente un grande presepe di benvenuto per il pubblico, allestito dalla Società di Mutuo Soccorso. Dal 15 dicembre al 6 gennaio dalle 10 alle 18 presso la sede di Vivere Verezzi (ingresso da piazza sant’Agostino) saranno esposte meravigliose fotografie del borgo. In piazza sant’Agostino sarà allestito il tradizionale presepe a grandezza naturale realizzato nel colore della Pietra di Verezzi.

Per la notte della vigilia di Natale Vivere Verezzi organizza la tradizionale fiaccolata con partenza dalla borgata Crosa alle ore 22:30 e arrivo alla Chiesa San Martino. A seguire alle ore 23 la celebrazione della Santa Messa.

Sabato 4 gennaio alle ore 16 nella Chiesetta Sant’Agostino è in programma il concerto gospel del Coro Spirituals & Folk di Genova, a cura del Comune di Borgio Verezzi. Non manca un appuntamento speciale per i più piccini lunedì 6 gennaio con la Festa della Befana: animazione e doni per bambini a cura della Società di Mutuo Soccorso in collaborazione con Garden Michelini Fattoria Didattica di Borghetto Santo Spirito.