“Qui non passano balene” – Spettacolo per famiglie dei Due di Troppo

Nel grande Regno dei Mille Colori… un castello… l’alba di un giorno speciale… Sveglia! Sveglia! Sveglia!

Aurora è un’apprendista strega e, dopo alcuni tentativi andati male, ha un’ultima possibilità per diventare strega a tutti gli effetti. Ha perso fiducia in se stessa, ha paura di sbagliare ancora, ma questa volta a giudicare il suo esame finale è il grande Mago Arcobaleno, un po’ burlone e molto birichino ma soprattutto saggio e in grado di risolvere le situazioni più complicate, come accadrà inaspettatamente in questa occasione. Un gran guazzabuglio ed una serie di magie e scherzi faranno andare su tutte le furie la povera apprendista… ma lei conosce un grande segreto del Mago Arcobaleno…

Una storia incantata in cui imparare a credere in se stessi è la chiave giusta per poter riuscire in ogni cosa e superare gli ostacoli che la vita ci presenta.