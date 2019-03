“Qui e Ora” – Mostra di fotografia e videoarte di Chiara Mazzocchi

Da venerdì 15 a domenica 31 marzo la Galleria Artender di Alessandro Scarpati, in passeggiata Cadorna 53 ad Alassio, ospiterà la mostra personale delle opere di fotografia e videoarte della ligure Chiara Mazzocchi “Qui e Ora”, allestita con il patrocinio del Comune. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 15 marzo alle ore 19 con una performance dell’artista e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19:30.

Le opere di Chiara Mazzocchi hanno fatto il giro di tutto il mondo tramite esposizioni e screening, rassegne, conferenze, fiere, festival e concorsi, ricevendo menzioni speciali, targhe, premi della critica e recensioni su importanti testate tra cui Vogue, la rivista italiana Il Fotografo e La Repubblica.

“La presenza è uno stato che non può essere afferrato con la mente o compreso. Lo stato di presenza affiora quando la mente è incentrata sull’Adesso, nel ‘Qui e Ora’” – spiega la stessa artista – Mi occupo del risveglio della coscienza attraverso la fotografia e la ripresa video. Cerco di dare forma a ciò che la manipolazione socioculturale ha reso irriconoscibile: l’essere umano. Quando mi fotografo non mi vedo, mi percepisco come flusso energetico e vibrazione. Lo spazio diventa luogo di percezione, che io definisco ‘stanza interiore’. Qui posso donarmi liberamente senza dualità. Un processo di ascolto e connessione che va oltre la tecnica fotografica e oltre l’occhio fisico”.

“Chiara Mazzocchi è un’artista indipendente e poliedrica”, la definisce Alessandro Scarpati. È fotografa, regista e art performer, nata nel 1978 in Liguria, luogo dove è tornata a vivere nel 2017 dopo un’esperienza di sette anni a Berlino, fulcro della sua ricerca spirituale, artistica ed evolutiva. Nel 2005 inizia il suo percorso artistico sull’autoscatto e sull’auto ripresa video che nasce come autoterapia di “Ascolto” in connessione al momento presente “qui e ora” e alle energie invisibili.

Durante il periodo dell’allestimento si alterneranno sul tema del “Qui e Ora” (“Hic et Nunc”), sulla consapevolezza umana e sul pensiero ribelle importanti relatori con quattro appuntamenti da non perdere: