“Queenmania” in concerto al Soleluna Village

Venerdì 6 settembre alle 22 al Soleluna Village di Albissola Marina, finale con il botto della rassegna “Agosto Soleluna Live” ideata dal patron del locale Alex Minetti, con il concerto dei Queenmania, da anni tributo storico made in Italy al mito dei Queen e di Freddie Mercury, che faranno tappa nel club di Albissola per il loro tour europeo 2019.

A partire dalle 20 ci sarà possibilità di cenare con menù fisso e tavolo in piscina a 25 euro, oppure con menù alla carta incluso pizzeria.

In entrambi i casi è compreso il concerto dei Queenmania. In alternativa, l’ingresso soltanto per il live è 10 euro dalle 22.

Nati nel 2006, i Queenmania sono Sonny Ensabella (voce), Tiziano Giampieri (chitarra), Fabrizio Palermo (basso), Simone Fortuna (batteria). La band all’attivo ha centinaia di concerti in tutta Europa, ha collaborato, fra gli altri, con Enrico Ruggeri, Tullio De Piscopo, Maurizio Solieri e Stef Burns, Clara Moroni, Cesareo di Elio E Le Storie Tese.

In particolare, nel 2013, inizia il sodalizio con la leggenda della lirica Katia Ricciarelli. Dal marzo 2019 il gruppo è protagonista del tour teatrale “Queenmania Rhapsody”.