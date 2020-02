Quartetto Improvviso in concerto a Carcare

Dopo il successo di pubblico delle quattro precedenti edizioni, anche quest’anno l’Associazione Musicale Rossini, in collaborazione con l’Associazione Oratorio Santa Rosa e grazie al generoso contributo degli Amici dell’Alta Valle Bormida, proporrà, al Teatro Santa Rosa di Carcare, una breve rassegna concertistica articolata in due appuntamenti. Quello che segue è l’ultimo.

Domenica 15 Marzo alle ore 17, ci sarà un pomeriggio musicale dedicato agli strumenti a pizzico. Il concerto dal titolo “Un pizzico….di mandolino” vedrà impegnato il Quartetto Improvviso formato da Paola Esposito e Antonio Fiori, mandolino; Alessandro Fiori, mandola e Marco Pizzorno, chitarra.

Il programma spazierà dalla musica originale per questa formazione, a celebri pagine della tradizione napoletana fino ad arrivare ad un repertorio contemporaneo. Saranno presentati inoltre frammenti di opera, della tradizione popolare e trascrizioni di brani che ben si adattano alle sonorità pizzicate dei mandolini e della chitarra, con un particolare e doveroso omaggio alle più belle musiche da film.

Il programma prevede:

Prospero Cauciello Trio in Fa maggiore

Pietro Mascagni Intermezzo (da “Cavalleria rusticana”)

Nino Rota Gran Valzer (da “Il gattopardo”)

Henry Mancini Moon river

Annette Kruisbrink Dreamtime

Dmitri Shostakovich The second waltz

George Gershwin Swanee

Nino Rota Suite (da “Il padrino”)

Scott Joplin The entertainer

Fermo Dante Marchetti Fascination

Eduardo Mezzacapo Napoli

Paola Esposito (mandolino), savonese, si è diplomata presso il Conservatorio Pollini di Padova. Svolge attività didattica e concertistica in diverse formazioni: “PizzicanDuo”; “Duo De Chordis”; “Quartetto Improvviso” e “Savona Strings Trio”. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona e con quella del Teatro “C. Felice” di Genova, con l’Orchestra giovanile italiana di strumenti a pizzico; con l’Orchestra giovanile europea ed è stata spalla dell’Orchestra a Pizzico Ligure diretta dal M° Carlo Aonzo e del Circolo Mandolinistico “Il Risve-glio”. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali ha inciso per le etichette EDT, Tactus, Feelmay e nel 2004 è stata chiamata a suonare il mandolino apparte-nuto a Fabrizio De Andrè. Inoltre nel 2003 ha aperto insieme all’Intermezzo Quartet il concerto di Ray Charles a Ginevra.

Antonio Fiori (mandolino), ha studiato sotto la guida di Iria Filippi Nisi, perfezionandosi sotto la guida del M° Carlo Aonzo. Dal 1997 è prima parte e solista del’Orchestra a Pizzico Ligure. Nel 1998 ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona per la rappresentazione a Milano e Reggio Emilia di Notte a Posillipo di G. Donizetti diretta da Giuseppe Garbarino. Nel 2003 e nel 2008 ha collaborato con l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova nel Romeo e Giulietta di Prokofiev diretto da David Garforth e da Pedro Alcalde.

Nel 1999 ha preso parte all’Orchestra Italiana Giovanile di strumenti a pizzico e nel 2000 a quella Europea a Bologna. Fa parte del quartetto savonese “Nino Catania”, apprezzato per il repertorio originale dei primi del ‘900. Ha all’attivo tournèe a Lugano, Zurigo, Costa Azzurra, Irlanda, Sud America, Spagna, America.

Nel 2003 ha discusso una tesi sulle origini e la storia delle orchestre a plettro e si è laureato con laurea specialistica indirizzo multimediale e massa con una tesi sulla liuteria barocca in Lombardia.

Alessandro Fiori (mandola) ha iniziato gli studi sotto la guida di Iria Filippi Nisi, perfezionandosi M° Carlo Aonzo. Dal 1997 è mandola solista dell’Orchestra a Pizzico Ligure. Nel 1998 ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica di Savona per la rappresentazione a Milano e Reggio Emilia di Notte a Posillipo” di G. Donizetti diretta da Giuseppe Garbarino. Nel 2003 e nel 2008 ha collaborato con l’Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova nel Romeo e Giulietta di Prokofiev diretto da David Garforth e da Pedro Alcalde. Nel 1999 ha preso parte all’Orchestra Italiana Giovanile di strumenti a pizzico e nel 2000 a quella Europea a Bologna, entrambe dirette da Claudio Mandonico. E’ mandolinista in diversi gruppi milanesi di musica popolare e folkloristica, a Savona è mandola dell’Ensemble Mandolinistica “A. Vivaldi”. Si è diplomato a pieni voti alla Scuola Civica di liuteria di Milano.

Marco Pizzorno (chitarra), sassellese, consegue il Diploma in chitarra classica presso il Conservatorio Puccini” di la Spezia sotto la guida del M° Dario Caruso. Svolge da anni attività concertistica, come solista e in diverse formazioni in Italia e all’estero, con un repertorio che spazia dal classico alla musica leggera, eseguendo repertori originali o curando personalmente trascrizioni e arrangiamenti.

Ha recentemente pubblicato 4 in concerto, una raccolta di trascrizioni per insieme di chitarre di brani del panorama classico e popolare, la cui esecuzione ha portato alla vittoria della “Neo Romantic Orchestra”, da lui diretta, al Concorso Chitarristico di Voghera nel 2011 e nel 2013. Nel autunno 2015 e 2016 è stato protagonista al Festival de Pulso y Pua di La Coruna (Spagna) e in duo con Paola Esposito si è esibito alle Settimane Musicali di Lugano (Svizzera); ha suonato nel luglio 2016 al prestigioso “New York International Mandolin Festival” con il Quartetto Improvviso, effettuando due concerti a Manhattan. Inoltre si è esibito a Modena, Vercelli, Vicenza, La Spezia, Genova, Savona e altre città del Nord Italia.

I biglietti del concerto hanno un costo di 10 euro per il posto unico, mentre i soci Rossini possono assistere all’evento gratuitamente.

Per la prevendita rivolgersi a Fiorista “Mio Giardino”, in via Garibaldi, a Carcare tel. 019 510161.

Per maggiori informazioni contattare l’Associazione Musicale “Rossini” al numero 334 3353592 o all’indirizzo mail: associazione.rossini@fastwebnet.it