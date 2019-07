Quando la musica parla al femminile: SheRocks in concerto a “La Canzone di Serenella”

Gli SheRocks tornano in concerto ai Nuovi Giardini Serenella per la loro prima data di luglio: alla batteria ci sarà l’amico Gigi Ferracane. “Sherocks” è un omaggio alle donne che hanno lasciato un segno indelebile nell’universo rock e non solo, uno spettacolo unico che ripercorre la storia del rock attraverso la voce delle indiscusse regine della musica internazionale, partendo dagli anni ’60 con l’intramontabile Janis Joplin fino a raggiungere il nuovo millennio.

Gli Sherocks propongono un viaggio tra epoche e stili differenti, rivisitando i brani più significativi della carriera di queste grandi artiste che hanno cambiato la musica. Non mancheranno aneddoti e curiosità per ognuna di queste grandi voci.

Possibilità di cenare, fare apericena oppure bere semplicemente qualcosa in compagnia delle più belle canzoni delle donne del rock.